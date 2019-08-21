У подозреваемых в попытке рейдерского захвата опытного хозяйства в Харьковской области изъят арсенал оружия

Полиция изъяла оружие и боеприпасы у группы подозреваемых в попытке захватить опытное предприятие "Червона Хвыля" института растениеводства им.Юрьева, которое расположено в Великобурлукском р-не Харьковской области.

"Подозреваемые имели при себе карабин, винтовку, ружья, травматические пистолеты, около 200 патронов различного калибра, а также ножи, топоры и газовые баллончики... На часть оружия есть разрешение", - сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, подозреваемые - мужчины в возрасте от 21 до 42 лет, сотрудники одного из охранных предприятий Харькова. По предварительным данным, они действовали в интересах бывшего директора опытного хозяйства.

Как сообщалось, 20 августа группа неизвестных попыталась захватить опытное предприятие "Червона Хвыля". Они вступили в конфликт с представителями нового директора хозяйства, повредили автомобиль Lexus и скрылись с места происшествия на трех машинах. Спустя несколько часов полиция задержала 15 человек на территории соседнего района.

Всем задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.