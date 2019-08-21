События

14:17 21.08.2019

У подозреваемых в попытке рейдерского захвата опытного хозяйства в Харьковской области изъят арсенал оружия

1 мин читать
У подозреваемых в попытке рейдерского захвата опытного хозяйства в Харьковской области изъят арсенал оружия

Полиция изъяла оружие и боеприпасы у группы подозреваемых в попытке захватить опытное предприятие "Червона Хвыля" института растениеводства им.Юрьева, которое расположено в Великобурлукском р-не Харьковской области.

"Подозреваемые имели при себе карабин, винтовку, ружья, травматические пистолеты, около 200 патронов различного калибра, а также ножи, топоры и газовые баллончики... На часть оружия есть разрешение", - сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, подозреваемые - мужчины в возрасте от 21 до 42 лет, сотрудники одного из охранных предприятий Харькова. По предварительным данным, они действовали в интересах бывшего директора опытного хозяйства.

Как сообщалось, 20 августа группа неизвестных попыталась захватить опытное предприятие "Червона Хвыля". Они вступили в конфликт с представителями нового директора хозяйства, повредили автомобиль Lexus и скрылись с места происшествия на трех машинах. Спустя несколько часов полиция задержала 15 человек на территории соседнего района.

Всем задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #арсенал_оружия #полиция #рейдерство #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:27 21.08.2019
Киберполиция задержала создателя детской порностудии, скрывавшегося после внесения определенного судом залога

Киберполиция задержала создателя детской порностудии, скрывавшегося после внесения определенного судом залога

00:29 21.08.2019
В Харьковской области задержаны 15 рейдеров, которые напали на госпредприятие - полиция

В Харьковской области задержаны 15 рейдеров, которые напали на госпредприятие - полиция

17:36 20.08.2019
За попытку рейдерского захвата опытного хозяйства на Харьковщине задержаны 15 человек – полиция

За попытку рейдерского захвата опытного хозяйства на Харьковщине задержаны 15 человек – полиция

12:58 20.08.2019
Стрельбу возле ст.м "Голосеевская" в Киеве устроили сотрудники двух охранных структур

Стрельбу возле ст.м "Голосеевская" в Киеве устроили сотрудники двух охранных структур

11:32 20.08.2019
В Черновцах сообщили о минировании детсадов, банков и кафе – всего почти 100 объектов

В Черновцах сообщили о минировании детсадов, банков и кафе – всего почти 100 объектов

17:45 19.08.2019
Полиция установила личности шести из девяти погибших на пожаре в одесской гостинице

Полиция установила личности шести из девяти погибших на пожаре в одесской гостинице

17:19 19.08.2019
Полицейские Луганщины с начала года изъяли более 1,6тыс. гранат, 55,5тыс. патронов, десятки гранатометов, мин и выстрелов к РПГ

Полицейские Луганщины с начала года изъяли более 1,6тыс. гранат, 55,5тыс. патронов, десятки гранатометов, мин и выстрелов к РПГ

16:12 18.08.2019
В Чернигове задержали двух мужчин по подозрению в убийстве пары накануне

В Чернигове задержали двух мужчин по подозрению в убийстве пары накануне

07:32 18.08.2019
В Ровенской области за сутки полиция зафиксировала сразу три случая незаконной добычи янтаря

В Ровенской области за сутки полиция зафиксировала сразу три случая незаконной добычи янтаря

01:27 18.08.2019
В Днепре помощник начальника управления Нацполиции совершил ДТП и скрылся

В Днепре помощник начальника управления Нацполиции совершил ДТП и скрылся

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генерал-майор Евгений Мойсюк назначен командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ вместо Забродского

Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможных злоупотреблений Климкиным и Порошенко

Пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН - "Мемориал"

Экс-глава НКРЭКУ Вовк объявлен в международный розыск – САП

С начала суток боевики три раза нарушили "режим тишины", ранен один украинский боец – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

96% украинских учителей нуждаются в психологической и юридической поддержке – опрос

В Ивано-Франковской области лесники избили работников национального природного парка

Роман Терновский, осужденный в РФ за участие в "Правом секторе", вернулся в Украину

Зарплату педагогам Киева повысят с 1 сентября

Более 80% украинцев считают себя патриотами своей страны

Заместителем главы правления ГПЗКУ назначен советник предправления группы советников госкорпорации

Кабмин изменит механизм ПСО, снизив стоимость э/э для небытовых потребителей на 21 коп/кВт-ч

Программу борьбы с наркоманией утвердили в Харькове

Руководителем Нацпрограммы информатизации Кабмин утвердил замглавы Госагентства по вопросам электронного управления

Кабмин выделил почти 5,4 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА