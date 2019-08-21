Кабмин изменит механизм ПСО, снизив стоимость э/э для небытовых потребителей на 21 коп/кВт-ч

Кабинет министров на сегодняшнем заседании внесет изменения в механизм возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии, которые позволят снизить стоимость энергоресурса для небытовых потребителей на 21 коп/кВт-ч, сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

"Проект решения, которое может быть принято сегодня, – решение по ПСО, которое позволит снизить стоимость э/э на 21 коп/кВт-ч для всех конечных потребителей, небытовых: бюджетных учреждений, школ, больниц, детских садов, а также для малых средних, крупных предприятий", – сказал он в ходе заседания правительства.

В то же время представитель президента не уточнил, какие именно изменения будут внесены в механизм и за счет чего будет снижена стоимость э/э.

Герус также отметил, что между ним и министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом была проведена конструктивная работа по вопросам цены э/э, в ходе которой были согласованы основные позиции.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман добавил, что во время полуторачасового совещания с президентом был найден "правильный формат".

"Мы нашли абсолютно правильное решение. Сегодня мы его вносим на заседание, рассмотрим, утвердим", - сказал он.