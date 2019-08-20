События

16:54 20.08.2019

Бывший вице-президент США Байден укрепил лидерство по популярности среди демократов - опрос

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Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует по популярности среди остальных кандидатов в президенты страны от демократов, свидетельствуют результаты опубликованного во вторник опроса CNN.

Согласно его данным, Байден упрочил свои позиции, увеличив отрыв от своих конкурентов. Так, 29% американских избирателей поддерживают сейчас бывшего вице-президента США. Этот показатель увеличился на 7 процентных пунктов с конца июня.

Другие кандидаты от Демократической партии США не добились таких значительных успехов, отмечает CNN. Ближайшего соперника Байдена - сенатора Берни Сандерса поддерживают 15% респондентов, сенатора Элизабет Уоррен - 14%.

Опрос проводился 15-18 августа. В нем приняли участие более 1 тыс. американских избирателей.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на этот пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.

Ранее Трамп назвал сенаторов Сандерса и Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих.

Теги: #байден #выборы
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