В Киеве появилась телефонная линия поддержки для ветеранов по предотвращению суицидов

В Киеве презентовали телефонную линию поддержки по вопросам предотвращения суицидов и профилактики психологического здоровья для ветеранов военных действий на Донбассе - Lifeline Ukraine.

"Я считаю, что завершая военную службу, некоторые переживают травматичное для них время. Lifeline может стать первым этапом помощи в адаптации этих людей, которая будет предоставлять психологическую помощь", - сказала заместитель главы миссии посольства Великобритании в Украине Хелен Фейзи на презентации инициативы во вторник в Киеве.

Проект является негосударственным, а правительство Великобритании является одним из доноров, взнос которого составил 580 тыс. фунтов.

"Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, возвращаясь оттуда, оставляли там друзей и сослуживцев. Здесь у них новый этап их жизни. Важно, чтобы Украина создала такую структуру поддержки", - отметил основатель Lifeline Ukraine Пол Найлен.

По его словам, за основу был взят проект, который функционирует в Австралии - Lifeline Australia.

В будущем, Найлен планирует расширить предоставление помощи для всех слоев населения.

По информации министерства по делам ветеранов, в Украине 392 тыс. ветеранов войны на Донбассе.