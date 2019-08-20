События

12:01 20.08.2019

КГГА сменила адрес регистрации в госреестре на ул. Дегтяревскую, 31

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КГГА сменила адрес регистрации в госреестре на ул. Дегтяревскую, 31

 Адрес регистрации Киевской городской государственной администрации в Едином государственном реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей изменился с ул. Крещатик, 36 на ул. Дегтяревскую, 31, корпус 2 в Шевченковском районе Киева.

Согласно информации в системе YouControl, по состоянию на 23 мая 2019 года адрес регистрации уже был указан по ул. Дегтяревской, 31, к. 2. При этом номер телефона ведомства в реестре не изменился.

Кроме того, по данному адресу также зарегистрировано коммунальное предприятие "Киевблагоустройство".

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Виталия Кличко.

Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

Теги: #киев #кгга #регистрация #адрес
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