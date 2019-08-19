Полиция задержала в зоне отчуждения ЧАЭС "сталкера" из США

Правоохранители задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в г.Припять гражданина США, который незаконно проник на территорию, минуя контрольно-пропускной пункт.

Как сообщил в понедельник отдел коммуникации Национальной полиции Украины в Киевской области, 34-летний гражданин США прибыл в Украину из штата Пенсильвания.

В отношении него полиция составила административный протокол по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. То есть иностранцу грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сотрудники полиции зоны ЧАЭС направили представление в Ивановский районный отдел Государственной миграционной службы, чтобы "сталкеру"-иностранцу сократили срок пребывания в Украине.