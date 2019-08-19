События

16:50 19.08.2019

Полиция задержала в зоне отчуждения ЧАЭС "сталкера" из США

1 мин читать
Полиция задержала в зоне отчуждения ЧАЭС "сталкера" из США

Правоохранители задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в г.Припять гражданина США, который незаконно проник на территорию, минуя контрольно-пропускной пункт.

Как сообщил в понедельник отдел коммуникации Национальной полиции Украины в Киевской области, 34-летний гражданин США прибыл в Украину из штата Пенсильвания.

В отношении него полиция составила административный протокол по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. То есть иностранцу грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сотрудники полиции зоны ЧАЭС направили представление в Ивановский районный отдел Государственной миграционной службы, чтобы "сталкеру"-иностранцу сократили срок пребывания в Украине.

Теги: #чернобыль #сша #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:42 19.08.2019
Украине и Израилю удалось решить проблему пересечения границ гражданами обеих стран

Украине и Израилю удалось решить проблему пересечения границ гражданами обеих стран

17:31 19.08.2019
Украина вносит большой вклад в борьбу с антисемитизмом – Нетаньяху

Украина вносит большой вклад в борьбу с антисемитизмом – Нетаньяху

15:19 19.08.2019
Украина и Израиль подписали ряд двусторонних документов

Украина и Израиль подписали ряд двусторонних документов

14:34 19.08.2019
Украина и Израиль намерены расширить соглашение о ЗСТ на сферу услуг

Украина и Израиль намерены расширить соглашение о ЗСТ на сферу услуг

14:33 19.08.2019
Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку территориальной целостности Украины, стойкую позицию по войне на Донбассе и аннексии Крыма

Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку территориальной целостности Украины, стойкую позицию по войне на Донбассе и аннексии Крыма

14:33 19.08.2019
Зеленский: Мы договорились с Нетаньяху о решении проблемы с отказами украинцам в визах в Израиль

Зеленский: Мы договорились с Нетаньяху о решении проблемы с отказами украинцам в визах в Израиль

13:42 19.08.2019
Зеленский призвал Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа

Зеленский призвал Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа

13:04 19.08.2019
В Украину возвращается жара

В Украину возвращается жара

12:03 19.08.2019
Премьер Дании надеется, что заявления США о желании купить Гренландию были шуткой

Премьер Дании надеется, что заявления США о желании купить Гренландию были шуткой

11:01 19.08.2019
Собранные британской компанией данные об участии РФ в боях под Иловайском могут быть использованы в ЕСПЧ

Собранные британской компанией данные об участии РФ в боях под Иловайском могут быть использованы в ЕСПЧ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие обстрелов боевиков украинских позиций

На пожаре в одесской гостинице погиб ребенок и гражданка Австралии, опознано шесть погибших из девяти

Глава Госкино Украины Ильенко написал заявление об увольнении

Из-за неправильного обращения с оружием 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения - штаб ООС

Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

ПОСЛЕДНЕЕ

Супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита премьера Израиля - Офис Зеленского

После Brexit граждане из стран ЕС не смогут свободно перемещаться по Великобритании

Суд Финляндии отказал польским экологам в претензиях к строительству "Северного потока 2"

Авиакомпания "Мотор Сич" временно снизит частоту рейсов из Киева в Одессу

Деревянная церковь горит в Снятинском районе на Прикарпатье – ГСЧС

Генпрокуратура начала расследование возможного незаконного вмешательства в деятельность судей ОАСК в ходе обыска 26-27 июля

Полиция установила личности шести из девяти погибших на пожаре в одесской гостинице

Полицейские Луганщины с начала года изъяли более 1,6тыс. гранат, 55,5тыс. патронов, десятки гранатометов, мин и выстрелов к РПГ

Адвокат Балуха не знает местонахождения своего подзащитного

Кабмин внес изменения в порядок и правила обязательного страхования гражданской авиации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА