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15:36 19.08.2019

В кабинете замгенпрокурора Стрижевской обнаружена несанкционированная "прослушка"

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В кабинете замгенпрокурора Стрижевской обнаружена несанкционированная "прослушка"

Несанкционированные прослушивающие спецсредства были обнаружены в служебном кабинете заместителя генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской были обнаружены в субботу, 17 августа, в Генпрокуратуре увязывают этот факт с делом о коррупции директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

"В субботу в служебном кабинете заместителя генерального прокурора обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт. Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, который поддерживает админпротокол по Сытнику", - написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Фейсбуке в понедельник.

По ее словам, для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей Генпрокуратуры необходимо разрешение от заместителя генпрокурора либо от самого генерального прокурора. Соответственно, в данном случае должно было быть разрешение от руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) - заместителя генпрокурора. Однако ни один из заместителей генпрокурора, генпрокурор или руководитель САП такую "прослушку" не санкционировал, указала Сарган.

По факту обнаружения несанкционированной "прослушки" в кабинете замгенпрокурора СБУ зарегистрировано уголовное производство.

Пресс-секретарь генпрокурора также сообщила, что утром во вторник, 20 августа, в Сарненском суде Ровенской области состоится очередное заседание по рассмотрению административного протокола, связанного с коррупцией, составленного на директора НАБУ Сытника за нарушение им ограничений при получении подарков (речь идет об отдыхе на одной из охотничьих баз в Ровенской области). Суд должен заслушать свидетелей стороны обвинения и стороны защиты. Сытник должен присутствовать в помещении Соломенского райсуда Киева для видеоконференции с Сарненским судом.

Теги: #прослушивание #сытник #генпрокуратура #набу #стрижевская
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