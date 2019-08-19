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13:47 19.08.2019

Поставлявшее топливо для ЧФ РФ судно "Мрия" арестовано по решению суда

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Поставлявшее топливо для ЧФ РФ судно "Мрия" арестовано по решению суда

Херсонский апелляционный суд в понедельник удовлетворил апелляцию прокуратуры Автономной республики Крым на определение Херсонского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна "Мрия" (Mriya), которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре АРК, таким образом, определение Херсонского горсуда отменено, на судно наложен арест.

Как сообщалось, госпредприятие "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП) призвало Службу безопасности Украины (СБУ) разблокировать работу одного из причалов управляемой ими Херсонской нефтеперевалки.

Согласно сообщению ПОНП, вечером 10 августа представители СБУ зашли на территорию перевалки с целью обыска пришвартованного к причалу судна Mriya, готовившегося к отгрузке дизельного топлива в резервуары предприятия. В предоставленном судебном постановлении о проведении обыска было указано прежнее название судна – Vilga с другим судовладельцем, в связи с чем ПОНП считает проникновение на территорию предприятия и судно незаконными.

Руководивший обыском следователь СБУ не смог объяснить, какое отношение имеет топливо к делу о предполагаемом незаконном посещении судном Vilga порта Севастополь в 2015 году. С тех пор судовладелец танкера Vilga неоднократно менялся, а с 2015-го его владельцем стало ООО "Тефин", которое при покупке у бывших собственников получило заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов Украины.

В ходе обыска судна СБУ остановила выгрузку топлива и отобрала пробы с нарушением технологических требований. Нефтепродукты были задекларированы и прошли все процедуры таможенного контроля. ПОНП считает, что незаконный отбор проб был осуществлен с целью возможной фальсификации результатов их анализа и продолжения незаконного давления на предприятие.

По информации прокуратуры АРК, в июне 2015 года это судно под названием "Вилга"/Vilga поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ в Севастополь.

Херсонский городской суд 13 августа отказал в аресте судна "Мрия", прокуратура АР Крым подала апелляционную жалобу.

Теги: #крым #рф #судно #мрия #арест
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