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07:22 19.08.2019

Трамп подтвердил, что санкционировал продажу Тайваню истребителей F-16

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Трамп подтвердил, что санкционировал продажу Тайваню истребителей F-16

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что, несмотря на резкие протесты Пекина, одобрил сделку по продаже Тайваню истребителей F-16.

В ответ на вопрос о мотивах, побудивших его на этот шаг, Трамп сказал: "Да, да, да, это есть. Я имею в виду, что одобрил сделку. Она санкционирована".

"Она должна быть утверждена Сенатом, но я ее уже одобрил. Это $8 млрд. Это большие деньги, это многочисленные рабочие места", - пояснил он.

При этом президент подчеркнул, что "мы действительно верим, что они (тайваньские власти - ИФ) будут с ответственностью подходить к их применению, иначе, вероятно, мы бы их не продали".

Пекин решительно выступает против продажи США вооружений тайваньскому режиму, рассматривая это как нарушение основополагающих положений документов об установлении дипотношений между двумя странами.

Теги: #сша #трамп #истребители #тайвань
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