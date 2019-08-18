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14:54 18.08.2019

Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

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Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

Гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер, задержанный в Украине после побега из аэропорта Борисполь и экстрадированный в ночь на 18 августа в Израиль, передан израильским правоохранителям, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Иностранец был отправлен рейсовым самолетом из международного аэропорта Борисполь в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения "Альфа". Сейчас мужчина фактически выдан компетентным органам Израиля", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Амос Дов Сильвер разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

Он был задержан в марте текущего года в Киеве. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать злоумышленника. 10 июня на основании материалов прокуратуры города Киева Генеральная прокуратура Украины приняла решение о выдаче гражданина.

15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ. По факту его побега прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

17 августа Амоса Дов Сильвера повторно задержали в Умани Черкасской области.

Теги: #прокуратура #украина #израиль
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