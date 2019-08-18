В Ровенской области за сутки полиция зафиксировала сразу три случая незаконной добычи янтаря

В Ровенской области за сутки правоохранители зарегистрировали уголовные правонарушения в Березнивском, Сарненском и Дубровицком районах, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"16 августа около 15:00 в полицию поступило сообщение, что на территории Бобровского лесничества группа неизвестных лиц незаконно добывает янтарь… Правоохранители обнаружили свежие следы гидроразмыва почвы, три пожарных рукава, подсак, лопату, а рядом - около 30 человек в балаклавах. Во время документирования правонарушения неизвестные препятствовали выезду с места происшествия служебному автомобилю, сопротивлялись, не реагировали на законные требования сотрудников полиции, при этом забрали два пожарных рукава, лопату, сачок и покинули место происшествия", - говорится в сообщении.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр), ч.2 ст.342 (сопротивление работникам правоохранительного органа) и ч.2 ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в пятницу около 14:30 во время отработки правоохранители обнаружили группу неизвестных в количестве около 15 человек, которые добывали янтарь. Заметив служебные автомобили, неизвестные скрылись в разных направлениях. С места происшествия изъяли мотопомпу и два пожарных рукава.

"Также мотопомпу кустарного производства с оборудованием для незаконной добычи янтаря и автомобиль "ЛУАЗ" обнаружили сотрудники группы реагирования патрульной полиции в лесном массиве вблизи села Крупово Дубровица района", - добавили в полиции.

Продолжается досудебное расследование.