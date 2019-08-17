События

18:16 17.08.2019

Участие бюджетников в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины является добровольным

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 Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины 24 августа является добровольным, заявляют в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

"Информация о том, что Офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности", - говорится в разъяснении ОП об участии в официальных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины, опубликованном в его Telegram-канале в субботу.

В Офисе президента пояснили, что соответствующее распоряжение ОП по формированию делегаций в регионах направлено на оказание помощи тем, кто хочет присоединиться к торжествам.

"Подчеркиваем, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительная часть приглашенных будет отмечена наградами. В то же время местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева", - отметили в ОП.

В Офисе президента напомнили, что в 2019 году будет положено начало новой традиции празднования Дня Независимости. "В праздничных мероприятиях примут участие не только защитники Украины, но и представители других профессий, которые являются гордостью нашей нации и творят ее будущее", - указали в ОП.

Теги: #бюджетники #офис_президента #украина #независимость
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