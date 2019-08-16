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20:52 16.08.2019

Грымчак заявил, что не намерен скрываться, хочет закончить работу в министерстве

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Грымчак заявил, что не намерен скрываться, хочет закончить работу в министерстве

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины (МинВОТ) Юрий Грымчак заявил в зале суда, что не намерен никуда убегать и будет выполнять все требования следствия, в том числе являться на вызовы прокуроров и следователей.

"Я готов защищать себя всеми законными средствами. Я буду собирать доказательства, я буду объяснять что то, что они (прокуроры – ИФ) интерпретируют как незаконную деятельность – это политическая позиция. Я готов гарантировать, что я не буду встречаться с людьми, которые есть в этом уголовном производстве: для того, чтобы обеспечить свою невиновность мне это не нужно. Я готов и дальше ходить на работу или пребывать... хотя я все-таки хотел бы дойти до конца работы, потому что тут осталось немногим больше месяца, и в любом случае ее потеряю, потому что просто закончится срок", - сказал Грымчак в зале в Деснянского районного суда г.Чернигова в пятницу.

Он заявил, что не собирается скрываться, и намерен являться к прокурорам и следователю.

"Я не собираюсь никуда убегать, я не собираюсь прятаться от прокуроров и следователей, потому что я не вижу в этом смысла. Как только ты делаешь шаг к тому, что надо куда-то убежать или спрятаться, – ты уже признал свои вину… Я буду защищать себя и свою семью. Я готов гарантировать, что я будут в любой момент выполнять все требования следствия", - добавил он.

Грымчак также заявил, что не имеет больших средств, в то время в ходатайстве прокуроров предусмотрен большой залог.

"Я не имею больших средств, у меня на счету – я не знаю, надо у жены спросить – я не имею огромных особняков. У меня обычная трехкомнатная квартира 70 или 66 кв.м. Мое достояние – это мои дети, моя семья, и у меня есть еще одна вещь, которая, тяжело исчисляется средствами – это репутация. У меня больше ничего нет", - сказал замминистра.

В пятницу Деснянский районный суд г.Чернигова избирает меру пресечения заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко. В данный момент следственный судья Наталья Лямзина удалилась в совещательную комнату.

Теги: #грымчак #слово #суд
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