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18:28 16.08.2019

Прокуроры просят суд арестовать Грымчака и Овдиенко с правом залога

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Прокуроры просят суд арестовать Грымчака и Овдиенко с правом залога

В Деснянский районный суд Чернигова поступили ходатайства прокурора об избрании меры пресечения в виде содержание под стражей с альтернативой залога заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко.

Как сообщается в пятницу на сайте "Судебная власть" со ссылкой на пресс-службу суда, прокурор просит установить Грымчаку и Овдиенко залог в размере 6690 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (13,4 млн грн).

"Согласно протоколу автоматизированного распределения судебного дела между судьями, указанные ходатайства распределены следственному судье Лямзиной Наталье Юрьевне", - сказано в сообщении.

В Украине с 1 июля 2019 года прожиточный минимум увеличился до 2,007 тыс. грн для трудоспособных граждан.

Как сообщалось, Грымчак и его помощник Овдиенко задержаны вечером 14 августа. 15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в сумме $480 тыс.

Как пояснил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, возможное преступление, совершенное Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне – народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению.

Теги: #грымчак #прокуратура #суд
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