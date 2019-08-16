События

16:51 16.08.2019

Еще пять украинских моряков останутся под стражей до конца октября

1 мин читать
Еще пять украинских моряков останутся под стражей до конца октября

Мосгорсуд в пятницу отказал в освобождении из следственного изолятора еще пяти из 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

"Постановление Лефортовского суда Москвы, которым продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Андрея Опрыско и Сергея Цыбизов на срок до 24 октября оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - огласила решение судья.

Ранее суд признал законным арест Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Богдана Головаша и Сергея Попова.

Заседание прошло в закрытом режиме для "сохранения тайны предварительного расследования".

Теги: #керченский_пролив #арест #суд #моряки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 16.08.2019
Суд избрал меру пресечения в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств одному из фигурантов дела "Роттердам+" - САП

Суд избрал меру пресечения в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств одному из фигурантов дела "Роттердам+" - САП

13:53 16.08.2019
Следствие должно до конца августа принять решение по ходатайству украинского омбудсмена об освобождении моряков - адвокат

Следствие должно до конца августа принять решение по ходатайству украинского омбудсмена об освобождении моряков - адвокат

10:27 16.08.2019
Кабмин в суде требует взыскать с "Укрнафты" 1,5 млрд грн

Кабмин в суде требует взыскать с "Укрнафты" 1,5 млрд грн

00:36 16.08.2019
Суд по делу активиста Бекирова перенесли на 20 августа

Суд по делу активиста Бекирова перенесли на 20 августа

14:03 15.08.2019
Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко

Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко

12:29 15.08.2019
НБУ проиграл апелляцию по делу об исключении платежной системы "24nonStop" из реестра

НБУ проиграл апелляцию по делу об исключении платежной системы "24nonStop" из реестра

12:26 15.08.2019
Суд обязал НАБУ открыть дело о возможном злоупотреблении властью генпрокурором

Суд обязал НАБУ открыть дело о возможном злоупотреблении властью генпрокурором

22:50 14.08.2019
Задержание Грымчака не касается деятельности МинВОТ

Задержание Грымчака не касается деятельности МинВОТ

18:51 14.08.2019
САП обжаловала меры пресечения двум экс-чиновникам НКРЭКУ, подозреваемым по делу "Роттердам +"

САП обжаловала меры пресечения двум экс-чиновникам НКРЭКУ, подозреваемым по делу "Роттердам +"

16:55 14.08.2019
Апелляционный суд оставил в силе максимальный срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Апелляционный суд оставил в силе максимальный срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция задержала напавшего на нардепа Куприя россиянина с видом на жительство в Украине

ГБР проводит обыски в Одесском облсовете и Измаильском горсовете

Нардеп Мирошниченско не задекларировал гидроцикл, а Гладковский – автомобиль сына, сообщают в НАПК

Гренландия не продается - власти острова

ГБР расследует дело о приобретении в/ч во Львове некачественных котлов, проводится выемка документов в Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании более 100 млн евро российской ОПГ

Полиция задержала напавшего на нардепа Куприя россиянина с видом на жительство в Украине

Кличко просит президента и правительство не лишать украинские города средств, предусмотренных на соцэкономразвитие

ГБР проводит обыски в Одесском облсовете и Измаильском горсовете

Нардеп Мирошниченско не задекларировал гидроцикл, а Гладковский – автомобиль сына, сообщают в НАПК

Гренландия не продается - власти острова

ГБР расследует дело о приобретении в/ч во Львове некачественных котлов, проводится выемка документов в Минобороны

В Дании удивлены информацией о планах Трампа купить Гренландию

Кучма обсудил с главой СММ ОБСЕ несоблюдение режима тишины на Донбассе и подготовку к следующему заседанию ТКГ

Ратификация Римского статута позволит Украине в полной мере использовать инструментарий МУС для отстаивания своих прав – прокурор АРК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА