Еще пять украинских моряков останутся под стражей до конца октября

Мосгорсуд в пятницу отказал в освобождении из следственного изолятора еще пяти из 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

"Постановление Лефортовского суда Москвы, которым продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Андрея Опрыско и Сергея Цыбизов на срок до 24 октября оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - огласила решение судья.

Ранее суд признал законным арест Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Богдана Головаша и Сергея Попова.

Заседание прошло в закрытом режиме для "сохранения тайны предварительного расследования".