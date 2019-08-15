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23:35 15.08.2019

В Житомирской области пятерых человек подозревают в незаконной добыче янтаря

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 В Житомирской области пятерых человек подозревают в незаконной добыче янтаря, им сообщили о подозрении, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Прокуратура Житомирской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении.

Как отмечается группа из пяти человек, жители Олевского района и города Житомира, на протяжении длительного периода времени занимались противоправной деятельностью по добыче янтаря на территории местного лесничества.

В ведомстве сообщили, что организатор незаконной добычи янтаря, житель Олевска, обеспечивал нелегальных старателей соответствующей техникой - мотопомпами, транспортом, а также другим орудием для добывания полезных ископаемых общегосударственного значения.

В настоящее время пяти лицам сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.ч. 2, 3 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #янтарь #украина #подозрение #житомирская_область
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