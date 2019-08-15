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22:19 15.08.2019

Следствие объявило Грымчаку о подозрении в требовании взятки

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Следствие объявило Грымчаку о подозрении в требовании взятки

Заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку следователи объявили о подозрении в по ч.4. ст. 190 Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"15 августа 2019г. сообщено о подозрении задержанным накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его "помощнику". Правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины", - говорится в сообщении НАБУ на странице в Фейсбук в четверг вечером.

Как отмечается, по данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере.

"Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа 2019г., которая была изъята во время осуществленных обысков", - сказано в сообщении.

В свою очередь в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что в пятницу будут принимать решение об избрании меры пресечения по месту нахождения органа досудебного расследования.

"Подозрение предъявлено. Я выполняю отдельное процессуальное действие, сообщаю о подозрении и провел допрос подозреваемого. Вопрос будет решаться завтра относительно избрания меры пресечения, и по месту расположения органа досудебного расследования следователь будет обращаться по согласованию с прокурором до суда...", - сообщили прокурор Генпрокуратуры.

Адвокат подозреваемого Дмитрий Мельник также отметил, что правоохранителям неизвестно, где именно будут избирать меру пресечения – это может быть Печерский или Черниговский суд. Это станет известно после вручения ходатайства об избрании меры пресечения. Также Мельник отметил, что Грымчака пытались допросить в качестве подозреваемого, но он отказался давать показания на основании ст. 63 КУ.

Он отметил, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщалось, правоохранители в ходе обыска в квартире заместителя Грымчака изъяли пять патронов, а при задержании у него был пистолет.

Вечером 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

15 августа руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк пояснил, что возможное преступление, совершенное Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне – народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению.

Теги: #набу #грымчак #подозрение
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