События

17:55 15.08.2019

Возможное преступление Грымчака было выявлено в ходе расследования дела о нападении на Черновол - Горбатюк

2 мин читать
Возможное преступление Грымчака было выявлено в ходе расследования дела о нападении на Черновол - Горбатюк

Возможное преступление, совершенное заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне – народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению, пояснил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"В ходе расследования избиения Черновол документировался человек, который непосредственно подозревается нами в причастности к избиению. В процессе документирования этого человека появилась информация, что совершается новое преступление, к нему причастен Грымчак", - сказал Горбатюк на брифинге в Киеве в четверг.

То есть, по его словам, речь идёт о новом преступлении, "совершенно не связанном с фактом избиения Черновол, но оно выявлено во время расследования преступления по Черновол".

Горбатюк отметил, что пока эти факты расследуются в одном производстве, но после реализации прокурор будет принимать решение, выделять ли отдельно это расследование и направлять по подследственности.

Ранее в этот день адвокат чиновника Татьяна Матяш сообщила, что подозрение Грымчаку в настоящее время не выдвинуто, а фабула дела, по которому он задержан, звучит так дело Майдана, "дело Татьяны Черновол".

Как сообщалось, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме $480 тыс.

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Теги: #гпу #грымчак #горбатюк #преступление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:28 15.08.2019
Правоохранители в ходе обыска в квартире Грымчака изъяли пять патронов – жена

Правоохранители в ходе обыска в квартире Грымчака изъяли пять патронов – жена

18:11 15.08.2019
Горбатюк расценивает реорганизации в управлении спецрасследований Генпрокуратуры как посягательство на независимость следователей

Горбатюк расценивает реорганизации в управлении спецрасследований Генпрокуратуры как посягательство на независимость следователей

17:02 15.08.2019
Подозрение Грымчаку не выдвинуто, речь идет о "деле Черновол" - адвокат

Подозрение Грымчаку не выдвинуто, речь идет о "деле Черновол" - адвокат

16:05 15.08.2019
Грымчак обещал ООО помочь в решении вопросов путем влияния на суд, замгенпрокурора, КГГА и ряд министерств – НАБУ

Грымчак обещал ООО помочь в решении вопросов путем влияния на суд, замгенпрокурора, КГГА и ряд министерств – НАБУ

13:27 15.08.2019
СБУ назвала ошибочным заявление Луценко о якобы сокрытии материалов допросов по делу Гандзюк

СБУ назвала ошибочным заявление Луценко о якобы сокрытии материалов допросов по делу Гандзюк

12:27 15.08.2019
СБУ скрывала показания по делу о нападении на Гандзюк, заявил Луценко

СБУ скрывала показания по делу о нападении на Гандзюк, заявил Луценко

11:52 15.08.2019
Минкультуры о "деле Грымчака": мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах

Минкультуры о "деле Грымчака": мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах

10:47 15.08.2019
Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА – Генпрокуратура

Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА – Генпрокуратура

03:35 15.08.2019
Обыск в квартире Грымчака завершен - адвокат

Обыск в квартире Грымчака завершен - адвокат

23:53 14.08.2019
Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решение судов – Луценко

Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решение судов – Луценко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд открыл производство о признании выборов в Раду неконституционными

Грымчак обещал ООО помочь в решении вопросов путем влияния на суд, замгенпрокурора, КГГА и ряд министерств – НАБУ

Кража реле и трансформаторов привела к задержке движения 20 поездов – "Укрзализныця"

Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко

СБУ назвала ошибочным заявление Луценко о якобы сокрытии материалов допросов по делу Гандзюк

ПОСЛЕДНЕЕ

В Пакистане сообщают о гибели пакистанских и индийских военных при перестрелке в Кашмире, в Индии опровергают гибель своих солдат

Верховный суд открыл производство о признании выборов в Раду неконституционными

Труба: во фракции Порошенко готовят представление в КС о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР

В британской полиции заявляют об обнаружении следов "Новичка" в крови у еще одного полицейского

В Нацполиции планируют обеспечить каждого полицейского офицера громады собственным служебным автомобилем

На Крещатике в Киеве в выходные пройдет ежегодная школьная ярмарка

У покончившего с собой американского финансиста Эпштейна обнаружили множественные переломы

Кража реле и трансформаторов привела к задержке движения 20 поездов – "Укрзализныця"

27 сентября в Запорожье будет представлен бренд цифрового государства

Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА