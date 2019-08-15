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17:28 15.08.2019

В британской полиции заявляют об обнаружении следов "Новичка" в крови у еще одного полицейского

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В британской полиции заявляют об обнаружении следов "Новичка" в крови у еще одного полицейского

Британская полиция сообщила, что в прошлом году обнаружила следы нервнопаралитического вещества "Новичок" в крови у еще одного полицейского, который принимал участие в операции в Солсбери после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Детективы из контртеррористического подразделения полиции, которые расследуют атаку с применением "Новичка" в Солсбери, подтвердили, что следы нервнопаралитического вещества были обнаружены в образцах крови, которые были взяты у второго сотрудника полиции в то время (когда произошло отравление - ИФ)", - говорится в сообщении британской полиции, опубликованном в четверг.

Согласно сообщению, речь идет о сотруднике полиции графства Уилтшир, чье имя не называется.

"У сотрудника полиции в то время, когда произошел инцидент, проявились признаки, которые указывали на то, что он подвергся воздействию очень небольшого количества "Новичка", - отметили в полиции.

Полицейский успешно прошел курс лечения после случившегося и вскоре вернулся на работу, говорится в сообщении.

Таким образом, по данным британских следователей, от воздействия "Новичка" пострадали, в общей сложности, двое полицейских.

В британской полиции напомнили, что ранее в ходе судебно-медицинских экспертиз было выявлено, что Сергей и Юлия Скрипали, а также полицейский Ник Бейли подверглись воздействию нервнопаралитического газа в Солсбери.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

В 2006 году Сергей Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он был помилован для обмена разведчиками между Россией и США, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.

Теги: #великобритания #полицейский #новичок #отравление
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