27 сентября в Запорожье будет представлен бренд цифрового государства

27 сентября при поддержке Офиса президента Украины Владимира Зеленского состоится International IT Forum в Запорожье, на котором будет впервые представлен бренд цифровой государства.

Как сообщает пресс-служба президента, на форуме будут работать три локации: панельная дискуссия, где эксперты будут обсуждать имеющиеся возможности государственно-частного партнерства в пределах диджитализации в государстве; выступления владельцев и руководителей компаний мирового уровня, посвященные современным трендам в сфере внедрения инноваций как в бизнесе, так и в государственном или муниципальном управлении; интерактивная выставочная зона с экспонатами от компаний (разработки в области робототехники, виртуальной и дополненной реальности, автоматизации, smart-технологий и т.п.).

"Украина превратится из аутсорсинговой страны в ту, что создает продукты в сфере информационных технологий. Именно поэтому мы всей командой во главе с Офисом президента с радостью поддерживаем инициативы, которые соответствуют нашему видению перспектив развития государства, и, кроме этого, направленные на раскрытие имеющихся возможностей для бизнеса в эпоху цифровых изменений, а также на популяризацию ценности инноваций среди украинцев в целом. Одной из таких инициатив является International IT Forum в Запорожье", - отметил советник президента Украины Михаил Федоров на рабочей встрече с организаторами форума.

International IT Forum - это международное мероприятие, который в этом году объединит более 3 тыс. украинских и международных компаний из сферы инноваций и IT. Главная цель мероприятия - популяризация ценности качественной жизни с внедренными инновациями, демонстрация комфорта, удобства и доступности цифровых изменений, которые происходят в государстве.