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10:47 15.08.2019

Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА – Генпрокуратура

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Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА – Генпрокуратура

Задержанные заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда, а также за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и Киевской горгосадминистрации, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

"По результатам предварительного расследования установлено, что указанные лица, за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ (Верховного суда - ИФ) относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий, совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 1,1 млн долларов США", - написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Фейсбуке.

Он напомнил, что 14 августа во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов Грымчак и его доверенное лицо О. были задержаны. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания (ИВС), уточнил Лысенко. В настоящее время решается вопрос об уведомлении их в подозрении и избрании им меры пресечения.

Как сообщалось, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн.

"Указанные лица якобы за оказание ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл.", - сообщили в НАБУ.

В пресс-службе СБУ сообщили, что у Грымчака проводился обыск.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

Теги: #лысенко #гпу #грымчак #коррупция
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