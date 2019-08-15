События

10:12 15.08.2019

В Харькове создадут центр по борьбе с наркоманией и помощи зависимым

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В Харькове создадут центр по борьбе с наркоманией и помощи зависимым

Харьковский городской голова Геннадий Кернес на совещании с активистами обсудил план, призванный снизить уровень потребления наркотиков и их незаконного распространения в городе.

Как сообщила пресс-служба мэра, план охватывает ближайшие полгода.

"Было принято решение о создании городского ресурсного центра для борьбы с наркоманией и помощи зависимым. Там планируется предоставление медицинских и юридических консультаций, реабилитация и работа групп поддержки семей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, с 1 сентября начнется профилактика в школах города (лекции, интерактивная агитация). Разрабатывается информационная кампания на местных телеканалах, а также будет использоваться социальная реклама в транспорте и на улицах.

Кернес также заявил, что уже в этом году Харьковский городской совет, по запросу полиции, выделит крупную сумму бюджетных средств на целевую антинаркотическую программу. Параллельно город будет выступать за расширение полномочий общественных организаций и их участие в рейдах местами незаконной торговли наркотическими и психотропными препаратами.

Как сообщалось, Кернес призвал через социальные сети всех неравнодушных помочь в борьбе с распространением наркотиков в Харькове. На встречу с мэром 14 августа пришли представители реабилитационных центров, общественных организаций, психологи, правоохранители, студенты.

Теги: #наркомания #кернес #лечение
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