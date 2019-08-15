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08:19 15.08.2019

Из-за непогоды обесточены 151 населенный пункт в 5 областях Украины – ГСЧС

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Из-за непогоды обесточены 151 населенный пункт в 5 областях Украины – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) по состоянию на утро четверга обесточены 151 населенный пункт в 5 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) обесточены 151 населенный пункт в 5 областях, а именно: Черниговская - 61, Львовская - 34, Тернопольская - 25 Черновицкая - 19 и Волынская - 12. По состоянию на 7 ч. 15 августа остаются частично разрушенными 174 (было 227, восстановлено 53) крыши зданий в Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях", - говорится в официальной сводке ГСЧС. опубликованной в четверг утром.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #гсчс #украина
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