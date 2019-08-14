События

22:05 14.08.2019

СБУ и НАБУ проводят обыск у замглавы МинВОТ Грымчака

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СБУ и НАБУ проводят обыск у замглавы МинВОТ Грымчака

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводят обыски у заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.

"У Грымчака проводятся следственные действия, обыск", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ в среду вечером.

При этом в СБУ не уточнили подробностей.

В свою очередь жена Юрия Грымчака Юлия на своей странице в соцсети Фейсбук написала: "Сейчас проходит задержание моего мужа Грымчака Юрия Николаевича Генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи".

Теги: #набу #обыск #сбу #украина #грымчак
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