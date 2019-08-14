События

19:58 14.08.2019

Кличко свидетельствовал в НАБУ по делу о возможном предложении взятки в $20 млн Богдану

2 мин читать
Кличко свидетельствовал в НАБУ по делу о возможном предложении взятки в $20 млн Богдану

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) дал показания в уголовном производстве, открытом по его обращению относительно возможного предложения некоторыми лицами взятки в $20 млн руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану.

"Сегодня свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по моему обращению. Касается оно публичного заявления руководителя Офиса президента Андрея Богдана о якобы предложении ему какими-то лицами взятки в 20 млн долл. Якобы от моего имени", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он подчеркнул, что подобные высказывания руководителя Офиса президента подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений.

"Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а вышел с "яркими" заявлениями на пресс-конференцию? Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. Иначе заявление Андрея Богдана является лживым и клеветническим", - написал мэр Киева.

Кличко выразил надежду, что НАБУ расследует опубликованную информацию и "общество узнает правду".

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству и добавил, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

30 июля Богдан на пресс-конференции заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам, но при этом не предпринимать шагов по смене главы КГГА. При этом Богдан сказал, что не был готов к такой встрече, и ему не удалось зафиксировать разговор.

1 августа мэр Киева Виталий Кличко обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство по заявлению Андрея Богдана о предложении ему некоторыми лицами взятки.

И 5 августа НАБУ сообщило, что детективы начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Кличко относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Теги: #кличко #набу #свидетельства
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:49 14.08.2019
НАБУ в рамках дела о "Роттердам+" уведомило о подозрении двух топ-менеджеров ДТЭК

НАБУ в рамках дела о "Роттердам+" уведомило о подозрении двух топ-менеджеров ДТЭК

15:37 14.08.2019
Отставку Кличко с должности главы КГГА рассмотрит уже новый Кабмин, отмечают в Офисе президента

Отставку Кличко с должности главы КГГА рассмотрит уже новый Кабмин, отмечают в Офисе президента

10:25 14.08.2019
Действующий состав правительства не будет согласовывать увольнение Кличко - пресс-секретарь Гройсмана

Действующий состав правительства не будет согласовывать увольнение Кличко - пресс-секретарь Гройсмана

16:02 13.08.2019
Министры от "Евросолидарности" не поддержат увольнение Кличко с поста главы КГГА, уверена Фриз

Министры от "Евросолидарности" не поддержат увольнение Кличко с поста главы КГГА, уверена Фриз

18:17 09.08.2019
Суд обязал открыть дело против главы СБУ Грицака и его первого заместителя

Суд обязал открыть дело против главы СБУ Грицака и его первого заместителя

14:20 09.08.2019
Руководители НАБУ и САП ожидают старта ВАКС и принятия новой Радой нужных для работы антикоррупционных органов законопроектов

Руководители НАБУ и САП ожидают старта ВАКС и принятия новой Радой нужных для работы антикоррупционных органов законопроектов

14:15 09.08.2019
НАБУ подозревает экс-директора Трудовского карьероуправления в растрате 1,2 млн грн филиала "Укрзализныци"

НАБУ подозревает экс-директора Трудовского карьероуправления в растрате 1,2 млн грн филиала "Укрзализныци"

13:27 09.08.2019
Сытник призвал подозреваемых в деле "Роттердам+" к сотрудничеству

Сытник призвал подозреваемых в деле "Роттердам+" к сотрудничеству

12:52 09.08.2019
НАБУ просит Генпрокуратуру передать ему расследование дела по судьям ОАСК

НАБУ просит Генпрокуратуру передать ему расследование дела по судьям ОАСК

16:30 08.08.2019
"ДТЭК" считает безосновательными претензии НАБУ к сотрудникам холдинга по "Роттердам+"

"ДТЭК" считает безосновательными претензии НАБУ к сотрудникам холдинга по "Роттердам+"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бизнесмен Пинчук вызывается в Генпрокуратуру 27 августа как свидетель по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов

НАБУ в рамках дела о "Роттердам+" уведомило о подозрении двух топ-менеджеров ДТЭК

Апелляционный суд оставил в силе максимальный срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Зеленский перевел Литвиненко из СНБО в НИСИ и поручил модернизировать институт

Суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа

ПОСЛЕДНЕЕ

Джонсон не видит у ЕС желания искать компромисс по Brexit

На Донбассе в среду боевики 6 раз нарушили "режим тишины"

Бизнесмен Пинчук вызывается в Генпрокуратуру 27 августа как свидетель по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов

САП обжаловала меры пресечения двум экс-чиновникам НКРЭКУ, подозреваемым по делу "Роттердам +"

В "Квартале" показали "нового Зеленского" и пародию на главу ОП Андрея Богдана

ВСП 20 августа рассмотрит ходатайства Генпрокуратуры о временном отстранении судей ОАСК Вовка и Погрибниченко

Власти Черногории запретили курить в ресторанах и кафе

Апелляционный суд оставил в силе максимальный срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Досудебное расследование по делу "Новинского-Драбинко" не прекращалось

Лидеры Франции, Германии, Австрии и Италии соберутся в Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА