Ситуация в аэропорте Гонконга постепенно стабилизируется

Большинство протестующих и сотрудников полиции покинули здание Международного аэропорта Гонконга, сообщает агентство Associated Press.

По его информации, залы воздушной гавани ночью опустели. Ситуация постепенно становится спокойной.

Ранее во вторник в аэропорту произошли столкновения между участниками протестов и стражами порядка. По меньшей мере два человека пострадали. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые уже второй день подряд блокировали работу аэропорта.

Массовые протесты в аэропорте Гонконга в течение последних двух дней привели к отмене нескольких сотен авиарейсов.

Руководство аэропорта во вторник заверило, что 14 августа возобновит отправку авиарейсов. Однако пассажирам рекомендовано заранее проверять статус рейсов, прежде чем приезжать в аэропорт.

Ранее официальный Пекин заявил, что беспорядки уже имеют признаки террористической деятельности.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.