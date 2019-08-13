События

13:44 13.08.2019

СБУ блокировала нелегальную поставку за границу газотурбинной продукции военного и двойного назначения

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СБУ блокировала нелегальную поставку за границу газотурбинной продукции военного и двойного назначения

Сотрудники контрразведки СБУ совместно с прокуратурой и при поддержке администрации госпредприятия "Зоря–Машпроект" блокировали похищение с завода в Николаеве газотурбинного оборудования военного и двойного назначения.

Как сообщает пресс-центр СБУ, местный предприниматель вступил в сговор с бывшими сотрудниками госпредприятия и наладил поставки оборудования заказчикам в странах Восточной Азии. "В результате санкционированных обысков по месту проживания фигуранта производства и в арендованном ним складском помещении правоохранители изъяли значительное количество газотурбинного оборудования… которое использовались при техническом обслуживании и капитальном ремонте газотурбинных агрегатов на кораблях Военно-морских сил и газоперекачивающих объектах", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, обнаружены также оригиналы и копии эксплуатационной и конструкторской документации на продукцию госпредприятия, которую поставляли на заказ иностранных партнеров.

"Стоимость изъятого оборудования, по предварительной оценке, составляет почти 7 млн грн. В рамках уголовного производства, начатого по ст.333 УК Украины (незаконный вывоз за пределы Украины военной и специальной техники), проводятся безотлагательные следственные действия", - информируют в спецслужбе.

Теги: #сбу
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