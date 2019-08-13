События

12:29 13.08.2019

СБУ прекратила масштабную рейдерскую деятельность организованной группировки из Одесской области

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СБУ прекратила масштабную рейдерскую деятельность организованной группировки из Одесской области

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области пресекли противоправную деятельность группы государственных регистраторов, бывших сотрудников государственной архитектурно-строительной инспекции и должностных лиц органов юстиции Одесской области, занимавшихся незаконным отчуждением имущества.

Как сообщает пресс-центр СБУ во вторник, в 2017 году сотрудник Главного управления юстиции Украины в Одесской области совместно с бывшими руководителями Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области создали систему фиктивных регистрационных предприятий, деятельность которых фактически осуществлялась в специально оборудованном офисе в Одессе.

Организаторы махинаций без согласия владельцев отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, используя незаконно полученные ключи доступа в Государственные реестры. Они систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных, использовали поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности.

Сотрудники СБУ задокументировали, что с июля 2017 года до августа 2018 на основании заявлений от имени умерших лиц рейдерской группой было совершено более 300 регистрационных действий относительно переоформления недвижимости на всей территории Украины, в том числе в Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Сделки осуществлялись как для клиентов, так и в собственных интересах фигурантов производства. Кроме того, организаторы мошеннической сделки и подконтрольные им исполнители причастны к незаконным застройкам в Одессе, захватам строительных комплексов, участков земли и других объектов недвижимого имущества.

Потерпевшими от действий злоумышленников являются физические и юридические лица и государственные органы.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков по месту регистрации коммунальных предприятий и проживание участников мошеннической сделки. Во время следственных действий изъяты многочисленные вещественные доказательства противоправных действий. Проводятся экспертные исследования и осуществляется предварительная оценка ущерба, причиненного группировкой.

Теги: #одесская_область #сбу #рейдерство
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