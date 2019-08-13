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07:56 13.08.2019

Возобновивший работу после акций протеста аэропорт Гонконга меняет расписание

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Возобновивший работу после акций протеста аэропорт Гонконга меняет расписание

Международный аэропорт Гонконга изменит расписание рейсов во вторник после восстановления авиасообщения, сообщается на сайте воздушной гавани.

Из-за беспорядков и присутствия в терминалах аэропорта участников протестных выступлений отменены более 200 рейсов.

В понедельник администрация аэропорта Гонконга приняла решение отменить все рейсы в связи с массовыми акциями протеста на его территории. Демонстрации в аэропорту продолжались четыре дня, по сообщению представителя местной полиции в понедельник число протестующих достигло 5 тыс. человек.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила во вторник, что "противозаконные действия под видом борьбы за свободы" разрушает принцип верховенства закона. По ее словам, для восстановления нормальной деятельности в городе, который является одним из крупнейших в Азии финансовых центров, потребуется длительное время.

Накануне официальный Пекин заявил, что беспорядки уже имеют признаки террористической деятельности.

"Радикально настроенные протестующие не раз использовали особо опасные способы для нападения на полицейских, что уже является серьезным преступлением, а также имеет первые признаки терроризма", - заявил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Теги: #гонконг #изменение #китай #аэропорт
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