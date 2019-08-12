Более 10 человек пострадали в результате взрыва на складе боеприпасов близ Багдада

Взрыв прогремел на складе боеприпасов к юго-западу от Багдада, сообщает агентство Associated Press.

По его информации, не менее 13 человек получили ранения.

Отмечается, что после взрыва над складом поднимался густой столб дыма.

По некоторым данным, речь идет о складе, принадлежащем Силам народной мобилизации (СНМ). Это шиитская коалиция, сражающаяся на стороне правительства Ирака против террористов. СНМ считают близкой к Тегерану.