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18:49 12.08.2019

Генпрокуратура Украины объявила о подозрении двум руководителям "военно-патриотических клубов" в ОРДО

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Генпрокуратура Украины объявила о подозрении двум руководителям "военно-патриотических клубов" в ОРДО

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении руководителям "военно-патриотических клубов", которые на временно оккупированных территориях Донецкой области вербовали несовершеннолетних лиц для участия в террористической деятельности.

Как сообщается в понедельник на странице Генпрокуратуры в соцсети Facebook, предпринимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.

"Указанные лица… умышленно по согласованию с руководителями террористической организации "ДНР" и неустановленными в настоящее время представителями власти РФ и ВС РФ… создали т.н. военно-патриотические клубы "Спартанцы" и "Амазонки" общественного военно-патриотического движения "Молодая гвардия". К основным задачам таких объединений относятся вербовка и вовлечение малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной деятельности террористической деятельности "ДНР" под видом военно-патриотического обучения и выступлений на различных военно-спортивных мероприятиях", - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, они "вербовали детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет для подготовки путем обучения обращению с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами с обязательным ношением военной формы к участию в военных действиях и террористической деятельности против сил АТО и ООС".

Такими действиями они нарушили ряд положений международного и украинского законодательства. Подозрение злоумышленникам выдвинуто по ч.1 ст.258-3 (организационное и иное содействие деятельности террористической организации), ч.1 ст.260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований и участие в их деятельности), ч.3 ст.260 (руководство не предусмотренным законами Украины военизированными формированиями), ч.2 ст.438 (нарушение по предварительному сговору группой лиц законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Теги: #ордло #гпу #несовершеннолетние #клубы #подозрение
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