Порошенко: ГБР предвзято в расследовании дел, открытых по заявлениям Портнова

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обвиняет Государственное бюро расследований (ГБР) в предвзятости.

"К сожалению, я не могу сказать, что ГБР является непредвзятым, политически не ангажированным, независимым органом расследования… К сожалению, слабая позиция руководства не дает возможности говорить о непредвзятости, и я сегодня вынужден это констатировать", - сказал Порошенко журналистам в понедельник в Киеве.

По его словам, сотрудники ГБР не могут пояснить, каким образом информацию о содержании уголовных расследований бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов знает раньше, чем он.

"Каким образом у нас любые следственные действия ведутся по указанию Портнова? Каким образом Портнов и его друзья в действующей власти оккупировали ГБР, и, конечно, мы будем защищаться законными методами", - подчеркнул лидер "Евросолидарности".

По словам Порошенко, все это является "ярким подтверждением того реванша, который сегодня как раковая опухоль пытается распространяться в Украине, и именно для того, чтобы сегодня вечером продемонстрировать на российских каналах и на прокремлевских каналах в Украине".

Он напомнил, что по заявлению Портнова ГБР занимается так называемым "делом моряков" – изучает обоснованность направления украинских кораблей на ротацию в Азовское море через Керченский пролив, а также занимается приказом Порошенко о контрнаступлении в июне 2014 года, когда была освобождена часть Донбасса.