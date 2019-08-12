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09:58 12.08.2019

Во Львове планируют обустроить условия для купания бездомных - горсовет

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Во Львове планируют обустроить условия для купания бездомных - горсовет

Мэр Львова Андрей Садовый дал поручение департаменту гуманитарной политики, в частности управлению социальной защиты, обустроить условия для еженедельного купания бездомных во Львове, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"На улицах города есть такая несколько нетипичная ситуация, когда на скамейках, особенно утром, отдыхают люди, которым негде жить. У нас есть Центр на Кирилловской, и там ночует очень много людей. Но есть и такие, которые услугами Центра не пользуются, и где они ночуют - неизвестно. И их внешний вид несколько отпугивает львовян", - отметил Садовый.

Как отмечается, мэр города поручил департаменту продумать возможность, чтобы бездомные могли регулярно, хотя бы раз или два в неделю посещать баню или другие заведения, где они могли бы помыться.

По словам заместителя городского головы по гуманитарным вопросам, такую возможность департамент уже рассматривает и нарабатывает соответствующие управленческие решения.

Теги: #львов #бездомные #садовый
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