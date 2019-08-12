События

08:19 12.08.2019

Лидер венесуэльской оппозиции утверждает, что власти намерены распустить парламент

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Хуан Гуайдо - провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы лидер оппозиции - заявил, что президент страны Николас Мадуро планирует уже в понедельник распустить оппозиционную Национальную ассамблею (парламент) и назначить досрочные выборы.

"Завтра они намерены распустить парламент, незаконно назначить парламентские выборы или даже начать массовое преследование законодателей", - говорится в видео, опубликованном в Twitter Гуайдо.

Он добавил: "Если они сделают то, что они намерены сделать завтра, результатом будет новая фаза эскалации конфликта".

Гуайдо отметил, что официальное решение по вопросу о роспуске и проведении выборов должно быть принято в понедельник Учредительным собранием Венесуэлы.

Глава Учредительного собрания Диосдадо Кабельо подтвердил в Twitter, что заседание запланировано на понедельник.

Очередные парламентские выборы в Венесуэле должны состояться в декабре 2020 года.

Теги: #венесуэла #роспуск #парламент #оппозиционер
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