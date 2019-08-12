Лидер венесуэльской оппозиции утверждает, что власти намерены распустить парламент

Хуан Гуайдо - провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы лидер оппозиции - заявил, что президент страны Николас Мадуро планирует уже в понедельник распустить оппозиционную Национальную ассамблею (парламент) и назначить досрочные выборы.

"Завтра они намерены распустить парламент, незаконно назначить парламентские выборы или даже начать массовое преследование законодателей", - говорится в видео, опубликованном в Twitter Гуайдо.

Он добавил: "Если они сделают то, что они намерены сделать завтра, результатом будет новая фаза эскалации конфликта".

Гуайдо отметил, что официальное решение по вопросу о роспуске и проведении выборов должно быть принято в понедельник Учредительным собранием Венесуэлы.

Глава Учредительного собрания Диосдадо Кабельо подтвердил в Twitter, что заседание запланировано на понедельник.

Очередные парламентские выборы в Венесуэле должны состояться в декабре 2020 года.