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17:57 11.08.2019

Нападение в мечети в Осло стало покушением на свободу вероисповедания

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Нападение в мечети в Осло стало покушением на свободу вероисповедания

Стрельба в мечети в Осло в субботу была попыткой подорвать свободу вероисповедания в Норвегии, заявила норвежский премьер-министр Эрна Сульберг.и

По ее словам, которые приводят западные СМИ, субботний инцидент стал "атакой на свободу вероисповедания" и "прямой атакой против норвежских мусульман".

"Сегодня, мы стоим плечом к плечу с норвежскими мусульманами в осуждении этой атаки", - добавила она.

СМИ напоминают, что нападение произошло накануне мусульманского праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам). В воскресенье ожидается, что премьер-министр примет участие в торжествах в честь этого праздника в мечети в Осло.

Накануне мужчина, одетый в униформу, открыл стрельбу в мечети в Осло. Один человек получил огнестрельные ранения, нападавший был задержан. В настоящий момент следствие рассматривает версию о попытке теракта в качестве основной в рамках расследования этого дела.

Впоследствии полиция обнаружила мертвой сводную сестру стрелка, причем обстоятельства ее смерти вызвали подозрения у следователей.

По данным западных СМИ, в Норвегии, согласно статистике 2016 года, проживало около 200 тыс. мусульман - 4% населения страны.

Теги: #нападение #осло
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