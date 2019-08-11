События

00:05 11.08.2019

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

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 Почти миллиард мусульман мира отметят в это воскресенье главный исламский праздник - день Жертвоприношения, известный также под названиями Курбан-байрам и Ид аль-Адха.

Праздник установлен в память о том, как по велению Аллаха пророк Ибрагим должен был принести в жертву своего сына Исмаила в знак преданности Всевышнему. Однако Всевышний, испытав Ибрагима, остановил занесенную над сыном руку и послал Ибрагиму белого агнца, который и был принесен в жертву. С тех пор, отдавая дань духовному подвигу пророка Ибрагима, мусульмане совершают заклание жертвенного животного - барана, овцы, козы, быка, коровы или верблюда.

В дни Курбан-байрама принято надевать новую или, по крайней мере, лучшую одежду, ходить в гости, дарить подарки и навещать могилы близких.

Теги: #мир
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