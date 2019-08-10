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23:13 10.08.2019

Пиротехники ГСЧС уничтожили 3 боеприпаса времен Второй мировой войны

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Пиротехники ГСЧС уничтожили 3 боеприпаса времен Второй мировой войны

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области уничтожили 3 боеприпаса времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"9 августа специалистами группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС Украины в Кировоградской области проводились работы по уничтожению боеприпасов времен Второй мировой войны, а именно: артиллерийский снаряд 45 мм - 1 ед. и артиллерийский снаряд 76 мм - 1 ед., обнаружены у сел Брусовка и Новоигоривка в Устиновском районе, а также артиллерийский снаряд 88 мм - 1 ед., обнаруженный на открытой территории возле села Виноградовка Компаниевского района", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу вечером.

Теги: #гсчс #украина #боеприпасы
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