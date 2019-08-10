Более 12,5 тыс. иностранцев не пропустили в Украину с начала года – Госпогранслужба

Украинские пограничники с начала 2019 года отказали во въезде на территорию страны чуть более 12,5 тыс. иностранных граждан, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Только с начала года сотрудники Госпогранслужбы оформили около 6 млн иностранцев. Тогда как количество отказов в пересечении границы составляет чуть более 12,5 тыс. граждан, что составляет примерно 0,75%", - цитируются слова пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко на сайте ведомства в субботу.

По его словам, решение об отказе в пропуске граждан принимается при пересечении границы. При этом пограничники анализируют всю имеющуюся информацию, в том числе учитывают страны риска.