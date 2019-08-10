События

03:34 10.08.2019

Во Львове планируют обустроить условия для купания бездомных

1 мин читать

 Мэр Львова Андрей Садовый дал поручение департаменту гуманитарной политики, в частности управлению социальной защиты, обустроить условия для еженедельного купания бездомных во Львове, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"На улицах города есть такая несколько нетипичная ситуация, когда на скамейках, особенно утром, отдыхают люди, которым негде жить. У нас есть Центр на Кирилловской, и там ночует очень много людей. Но есть и такие, которые услугами Центр не пользуются, и они ночуют - неизвестно. И их внешний вид несколько отпугивает львовян", - отметил Садовый.

Как отмечается, мэр города поручил департаменту продумать возможность, чтобы бездомные могли регулярно, хотя бы раз или два в неделю посещать баню или другие заведения, где они могли бы помыться.

По словам заместителя городского головы по гуманитарным вопросам, такую возможность департамент уже рассматривает и нарабатывает соответствующие управленческие решения.

Теги: #львов #бездомные #украина #баня
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:32 10.08.2019
В Луганской области в ДТП пострадали восемь человек

В Луганской области в ДТП пострадали восемь человек

01:35 10.08.2019
Во Львове горел девятиэтажный дом, эвакуировали 10 человек

Во Львове горел девятиэтажный дом, эвакуировали 10 человек

00:17 10.08.2019
В Харькове отстранили полицейского из-за нападения на пенсионера в трамвае

В Харькове отстранили полицейского из-за нападения на пенсионера в трамвае

23:02 09.08.2019
В ночь на субботу ограничат движение по бульвару Леси Украинки

В ночь на субботу ограничат движение по бульвару Леси Украинки

22:04 09.08.2019
Под Киевом правоохранители задержали злоумышленников, устроивших посреди улицы стрельбу

Под Киевом правоохранители задержали злоумышленников, устроивших посреди улицы стрельбу

20:11 09.08.2019
Дефляция в Украине в июле составила 0,6% – Госстат

Дефляция в Украине в июле составила 0,6% – Госстат

12:36 09.08.2019
R&I повысило суверенный кредитный рейтинг Украины до уровня "B"

R&I повысило суверенный кредитный рейтинг Украины до уровня "B"

08:03 09.08.2019
Из-за непогоды обесточены 205 населенных пунктов в 6 областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 205 населенных пунктов в 6 областях Украины – ГСЧС

07:54 09.08.2019
В Вашингтоне запущен проект сотрудничества между Украиной и США в области современной ядерной науки и инженерии

В Вашингтоне запущен проект сотрудничества между Украиной и США в области современной ядерной науки и инженерии

07:20 09.08.2019
За сутки четверга боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

За сутки четверга боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал на 2 месяца с правом залога в 2 млн грн экс-члена НКРЭКУ Евдокимова

Боевики в пятницу дважды нарушили режим тишины в зоне ООС – штаб

Суд обязал открыть дело против главы СБУ Грицака и его первого заместителя

Руководители НАБУ и САП ожидают старта ВАКС и принятия новой Радой нужных для работы антикоррупционных органов законопроектов

Украина и США согласовывают условия поставок Javelin - Тейлор

ПОСЛЕДНЕЕ

В Великобритании устранили проблему, приведшей к массовому отключению электричества в стране

В СНБО определились с моделью реформирования "Укроборонпрома" и достигли согласия по аудиту госконцерна

В Офисе президента согласовали с профильными органами и международными донорами план действий по внедрению проекта "еМалыш"

Суд арестовал на 2 месяца с правом залога в 2 млн грн экс-члена НКРЭКУ Евдокимова

Значительная часть Лондона и юго-восточных районов Великобритании осталась без электричества

Британия задержала в Ла-Манше 30 нелегалов

Вселенский патриарх заверил Зеленского, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской церкви

Боевики в пятницу дважды нарушили режим тишины в зоне ООС – штаб

Киевский завод "Энергия" до 26 августа не принимает мусор из-за капремонта оборудования

Ряд станций Киевского метро могут закрыть на вход вечером 10 августа из-за матча на НСК "Олимпийский"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА