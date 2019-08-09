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12:55 09.08.2019

Боевики с полуночи совершили один обстрел позиций ООС на Донбассе - Минобороны

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Боевики с полуночи совершили один обстрел позиций ООС на Донбассе - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток пятницы один раз нарушили "режим тишины" в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе, ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток сегодня, 9 августа, российско-оккупационные войска осуществили 1 обстрел", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Так, после полуночи, в течение часа с направления оккупированного населенного пункта Ужовка боевики вели огонь из стрелкового оружия по украинским военным у села Лебединское.

"По имеющейся информации, потерь в результате вражеского обстрела нет", - отметил Гуцуляк.

Теги: #всу #оос #минобороны #обстрелы
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