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07:00 09.08.2019

Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в следственный изолятор спецслужбы – адвокат

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Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в следственный изолятор спецслужбы – адвокат

В следственный изолятор спецслужбы поместили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Сергей Слесарев.

"В результате выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека, который был вызван в Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ), суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа", - сообщил Слесарев.

По его словам Атамбаева обвиняют в незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Теги: #изолятор #адвокат #атамбаев #киргизия
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