События

04:35 09.08.2019

На Харьковщине блокирована контрабанда в РФ партии товаров на сумму более 500 тысяч гривен – СБУ

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В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры пресекли попытку контрабандной переправки в Россию более 2 тонн товаров народного потребления.

"Правоохранители задержали четырех граждан Украины при попытке пересечения государственной границы вне установленных пунктов пропуска на двух незарегистрированных автомобилях. В ходе осмотра транспортных средств у злоумышленников обнаружены продукты питания, автозапчасти и другие товары широкого потребления", - сообщает пресс-центр СБУ в четверг..

По предварительным оценкам общая стоимость изъятого товара составляет более 500 тыс.грн.

Теги: #пожары #митинг #украина #приморск
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