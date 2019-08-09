На Харьковщине блокирована контрабанда в РФ партии товаров на сумму более 500 тысяч гривен – СБУ

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры пресекли попытку контрабандной переправки в Россию более 2 тонн товаров народного потребления.

"Правоохранители задержали четырех граждан Украины при попытке пересечения государственной границы вне установленных пунктов пропуска на двух незарегистрированных автомобилях. В ходе осмотра транспортных средств у злоумышленников обнаружены продукты питания, автозапчасти и другие товары широкого потребления", - сообщает пресс-центр СБУ в четверг..

По предварительным оценкам общая стоимость изъятого товара составляет более 500 тыс.грн.