На Севере РФ сообщили о повышении радиационного фона

После взрыва на полигоне под Неноксой в Северодвинске (РФ) было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В 11.50 8 августа датчики АСКРО (Автоматизированная система контроля радиационной обстановки) в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона", - говорится в сообщении.

После этого фон снижался и на 14:00 показания датчиков не превышали 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозивертов в час, добавили в пресс-службе. На территориях градообразующих предприятий, имеющих производства с радиационным фактором, фон оставался без изменений.

"Увеличения числа обращений в скорую помощь нет", - отметили чиновники.

Ранее Минобороны подтвердило взрыв на полигоне ВМФ под Неноксой в ходе испытания жидкостного реактивного двигателя. Погибли два человека, пострадали еще шестеро. По данным министерства, вредных выбросов в атмосферу не произошло.

По словам источника "Ведомостей" в оборонной промышленности, взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ.

Ненокса находится в 40 километрах от Северодвинска, на 2010 год в селе проживали 468 человек.