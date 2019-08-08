События

15:11 08.08.2019

На Севере РФ сообщили о повышении радиационного фона

1 мин читать

После взрыва на полигоне под Неноксой в Северодвинске (РФ) было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В 11.50 8 августа датчики АСКРО (Автоматизированная система контроля радиационной обстановки) в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона", - говорится в сообщении.

После этого фон снижался и на 14:00 показания датчиков не превышали 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозивертов в час, добавили в пресс-службе. На территориях градообразующих предприятий, имеющих производства с радиационным фактором, фон оставался без изменений.
"Увеличения числа обращений в скорую помощь нет", - отметили чиновники.

Ранее Минобороны подтвердило взрыв на полигоне ВМФ под Неноксой в ходе испытания жидкостного реактивного двигателя. Погибли два человека, пострадали еще шестеро. По данным министерства, вредных выбросов в атмосферу не произошло.

По словам источника "Ведомостей" в оборонной промышленности, взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ.

Ненокса находится в 40 километрах от Северодвинска, на 2010 год в селе проживали 468 человек.

Теги: #армия #рф #чп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:05 08.08.2019
Два человека погибли при испытании реактивного двигателя в РФ

Два человека погибли при испытании реактивного двигателя в РФ

08:55 08.08.2019
В Ровенской области ветер повредил крышу дома-интерната для пожилых людей, без пострадавших

В Ровенской области ветер повредил крышу дома-интерната для пожилых людей, без пострадавших

18:36 07.08.2019
Макрон обещал Зеленскому обсудить с Россией необходимость быстрых результатов работы в "нормандском формате"

Макрон обещал Зеленскому обсудить с Россией необходимость быстрых результатов работы в "нормандском формате"

13:34 07.08.2019
Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

13:20 07.08.2019
Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

11:21 07.08.2019
Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

00:29 07.08.2019
Политзаключенного Стешенко освободили из крымской колонии и доставили в Харьков

Политзаключенного Стешенко освободили из крымской колонии и доставили в Харьков

20:31 06.08.2019
Суд постановил провести лингвистическую экспертизу выступления Медведчука в Санкт-Петербурге 18 июля

Суд постановил провести лингвистическую экспертизу выступления Медведчука в Санкт-Петербурге 18 июля

18:37 06.08.2019
Украинские правоохранители пресекли деятельность международной преступной группы, наладившей контрабанду наркотиков в РФ и Крым

Украинские правоохранители пресекли деятельность международной преступной группы, наладившей контрабанду наркотиков в РФ и Крым

15:25 06.08.2019
Украина не планирует вводить запрет на все российские нефтепродукты

Украина не планирует вводить запрет на все российские нефтепродукты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

САП И НАБУ уведомили о подозрении двух экс-членов НКРЭКУ по делу "Роттердам+"

Украинский омбудсмен призывает международное сообщество не допустить дальнейшего содержания под стражей в Крыму тяжелобольного Бекирова

МККК направил в ОРДЛО более 230т гумпомощи

После спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах - медики

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

ПОСЛЕДНЕЕ

Машина киргизских силовиков протаранила ворота экс-президента Атамбаева - ТВ

Глава Госпогранслужбы обещает ротацию и проверку на полиграфе персонала отдела в Сумах, где пограничник попался на взятке

Президент Киргизии: Атамбаев нарушил законодательство, применив оружие

Секретариат омбудсмена объявил конкурс по отбору кандидата на должность уполномоченного по защите госязыка

Боевики четыре раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток – Минобороны

САП И НАБУ уведомили о подозрении двух экс-членов НКРЭКУ по делу "Роттердам+"

Украинский омбудсмен призывает международное сообщество не допустить дальнейшего содержания под стражей в Крыму тяжелобольного Бекирова

МККК направил в ОРДЛО более 230т гумпомощи

В Днепровском районе произошел пожар кровли торговых павильонов, без пострадавших

СБУ разоблачила на взятках менеджера Одесской филии одного из госбанков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА