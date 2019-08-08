США заморозили миллиарды долларов, предназначенные для международной помощи

Правительство США приказало двум федеральным агентствам заморозить миллиарды долларов, которые были ранее выделены Конгрессом США для международной помощи, передает "Голос Америки".

Соответствующий приказ будет действовать до завершения процедуры рассмотрения, который проводит Служба управления и бюджета США.

По информации издания, служба приказала Государственному департаменту и Агентства США по международному развитию отчитаться о "непривлеченных ресурсах" по статьям о международной помощи и прекратить использовать средства, которые до сих пор не расписали на конкретные цели.

Также отмечается, что Служба управления и бюджета США определила 10 участков, которых коснется замораживание средств, включая международные проекты по охране здоровья, инициатив, которые касаются наркотиков и миротворческой деятельности, и содействие развитию.

Вместе с тем критики приказа утверждают, что он помешает агентствам США распределить от $2 до $4 млрд. Просмотра со стороны Службы управления и бюджета подлежат средства с 2018-го и 2019-го фискальных лет. Агентства США теряют неиспользованные до 30 сентября финансового года средства.