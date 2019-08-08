Двое оперуполномоченных харьковской полиции предстанут перед судом за получение взятки $7 тысяч

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, завершили досудебное расследование в отношении двух оперуполномоченных Слободского отдела полиции Харькова, подозреваемых в получении $7 тыс. (ч.2 ст.369-2 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что правоохранители требовали 7000 долларов от одного из родственников мужчины, которого подозревали в совершении уголовного преступления в сфере оборота наркотических средств. За денежное вознаграждение оперуполномоченные обещали повлиять на следователя Слободского отдела полиции и таким образом не привлекать харьковчанина к уголовной ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ГБР.

Обвинительный акт в отношении обоих подозреваемых направлен в суд. Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.