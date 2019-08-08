События

02:33 08.08.2019

Из-за ложного сообщения о минировании задержаны рейсы трех поездов в Кировоградской области

1 мин читать

В Кировоградской области в результате ложного сообщения о минировании одного пассажирского поезда были задержаны рейсы трех поездов от 30 минут до двух часов, из вагонов эвакуировали около тысячи пассажиров, сообщила пресс-служба регионального филиала "Одесская железная дорога".

"Сегодня железнодорожники по станции Александрия (региональный филиал "Одесская железная дорога") узнали от правоохранителей о сообщении от неизвестных лиц о минировании пассажирского поезда, следующего из Днепра в Киев, и приближается к станции Александрия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после сообщения (о минировании – ИФ) из вагонов эвакуировали около тысячи пассажиров.

"Пассажиры поездов, среди которых было много детей, более 2 часов под палящим солнцем были вынуждены ждать, пока правоохранители вместе с кинологами проверят подвижной состав на наличие взрывоопасных предметов". – подчеркнули в пресс-службе.

По завершению осмотра поездам разрешили отправление. Информация о минировании не подтвердилась.

Теги: #лжеминирование #кировоградская_обл #украина #поезда #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:32 08.08.2019
Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн

Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн

23:59 07.08.2019
В ночь на 8 и 9 августа изменят движение троллейбусы №16 и №23

В ночь на 8 и 9 августа изменят движение троллейбусы №16 и №23

23:38 07.08.2019
Информация о минировании аэропорта, ж/д вокзала и автостанций в Харькове оказалась ложной

Информация о минировании аэропорта, ж/д вокзала и автостанций в Харькове оказалась ложной

22:16 07.08.2019
В Киевской области горела птицефабрика, пострадавших нет

В Киевской области горела птицефабрика, пострадавших нет

20:05 07.08.2019
Троих "оружейных баронов" с Луганщины, продавших полицейским за 15тыс. грн десятки гранат и гранатометов, задержали - Аброськин

Троих "оружейных баронов" с Луганщины, продавших полицейским за 15тыс. грн десятки гранат и гранатометов, задержали - Аброськин

18:40 07.08.2019
СБУ задержала боевика "ДНР", приехавшего оформлять внутренний и загранпаспорта на подконтрольную Киеву территорию Донетчины

СБУ задержала боевика "ДНР", приехавшего оформлять внутренний и загранпаспорта на подконтрольную Киеву территорию Донетчины

18:26 07.08.2019
Силовики задержали экс-президента Киргизии Атамбаева

Силовики задержали экс-президента Киргизии Атамбаева

17:44 07.08.2019
Украинцы в июле-2019 купили наличной валюты на $93,7 млн больше, чем продали

Украинцы в июле-2019 купили наличной валюты на $93,7 млн больше, чем продали

16:17 07.08.2019
Комитет Рады призывает США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной в свете прекращения действия ДРСМД

Комитет Рады призывает США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной в свете прекращения действия ДРСМД

16:15 07.08.2019
За транспортными самолетами украинских авиакомпаний в Ливии ведется охота, к которой может быть причастна РФ

За транспортными самолетами украинских авиакомпаний в Ливии ведется охота, к которой может быть причастна РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

После спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах - медики

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

Сторонники Атамбаева прорвались на территорию его резиденции и продвигаются к его дому

Взрыв и стрельба слышны у дома экс-президента Киргизии Атамбаева

ПОСЛЕДНЕЕ

Число пострадавших в ходе столкновений в Киргизии достигло 36 человек, из них один скончался

Начался второй штурм резиденции Атамбаева, его сторонники дерутся со спецназом

После спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах - медики

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

Часть сторонников Атамбаева забаррикадировалась внутри его дома, ждет второго штурма

Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

НАБУ завершило досудебное расследование дела министра Насалика, "забывшего" задекларировать более $1,2млн – САП

Атамбаев находится в собственном доме в селе Кой-Таш и намерен выйти к местным жителям с обращением, заявляют его сторонники

Запрет автоматического штурмового оружия вне армии не стоит на повестке дня в США - Трамп

Атамбаев находится в безопасном месте - адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА