Из-за ложного сообщения о минировании задержаны рейсы трех поездов в Кировоградской области

В Кировоградской области в результате ложного сообщения о минировании одного пассажирского поезда были задержаны рейсы трех поездов от 30 минут до двух часов, из вагонов эвакуировали около тысячи пассажиров, сообщила пресс-служба регионального филиала "Одесская железная дорога".

"Сегодня железнодорожники по станции Александрия (региональный филиал "Одесская железная дорога") узнали от правоохранителей о сообщении от неизвестных лиц о минировании пассажирского поезда, следующего из Днепра в Киев, и приближается к станции Александрия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после сообщения (о минировании – ИФ) из вагонов эвакуировали около тысячи пассажиров.

"Пассажиры поездов, среди которых было много детей, более 2 часов под палящим солнцем были вынуждены ждать, пока правоохранители вместе с кинологами проверят подвижной состав на наличие взрывоопасных предметов". – подчеркнули в пресс-службе.

По завершению осмотра поездам разрешили отправление. Информация о минировании не подтвердилась.