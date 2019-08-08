Число пострадавших в ходе столкновений в Киргизии достигло 36 человек, из них один скончался

В столкновениях у резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали уже 36 человек, из которых один скончался, сообщает Минздрав Киргизии.

По его данным, "в организации здравоохранения всего поступили 36 пострадавших".

Среди них 15 человек - сотрудники силовых структур с различными травмами (огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга).

Один спецназовец был отправлен на операцию, но, несмотря на все реанимационные мероприятия, скончался, сообщает Минздрав.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось, в настоящее время спецназ предпринимает вторую попытку штурма.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.