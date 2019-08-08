События

00:28 08.08.2019

Число пострадавших в ходе столкновений в Киргизии достигло 36 человек, из них один скончался

2 мин читать

В столкновениях у резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали уже 36 человек, из которых один скончался, сообщает Минздрав Киргизии.

По его данным, "в организации здравоохранения всего поступили 36 пострадавших".

Среди них 15 человек - сотрудники силовых структур с различными травмами (огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга).

Один спецназовец был отправлен на операцию, но, несмотря на все реанимационные мероприятия, скончался, сообщает Минздрав.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось, в настоящее время спецназ предпринимает вторую попытку штурма.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.

Теги: #пострадавшие #киргизия #столкновения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:48 07.08.2019
Начался второй штурм резиденции Атамбаева, его сторонники дерутся со спецназом

Начался второй штурм резиденции Атамбаева, его сторонники дерутся со спецназом

21:12 07.08.2019
После спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах - медики

После спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах - медики

19:08 07.08.2019
Взрыв и стрельба слышны у дома экс-президента Киргизии Атамбаева

Взрыв и стрельба слышны у дома экс-президента Киргизии Атамбаева

18:39 07.08.2019
Местные жители прорываются через оцепление милиции, которое перекрыло дорогу к дому Атамбаева

Местные жители прорываются через оцепление милиции, которое перекрыло дорогу к дому Атамбаева

18:26 07.08.2019
Силовики задержали экс-президента Киргизии Атамбаева

Силовики задержали экс-президента Киргизии Атамбаева

17:49 07.08.2019
Журналист ранен в ходе штурма дома Атамбаева, пострадали также его сторонники

Журналист ранен в ходе штурма дома Атамбаева, пострадали также его сторонники

08:22 07.08.2019
В Житомирской области 12 человек госпитализировали с пищевым отравлением

В Житомирской области 12 человек госпитализировали с пищевым отравлением

15:39 05.08.2019
Среди четырех пострадавших при взрывах боеприпасов под Красноярском есть ребенок

Среди четырех пострадавших при взрывах боеприпасов под Красноярском есть ребенок

00:34 05.08.2019
В Черновицкой области в ДТП пострадали пять человек, из них 8-летняя девочка

В Черновицкой области в ДТП пострадали пять человек, из них 8-летняя девочка

21:40 03.08.2019
Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе

Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

После спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах - медики

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

Сторонники Атамбаева прорвались на территорию его резиденции и продвигаются к его дому

Взрыв и стрельба слышны у дома экс-президента Киргизии Атамбаева

ПОСЛЕДНЕЕ

В ночь на 8 и 9 августа изменят движение троллейбусы №16 и №23

Информация о минировании аэропорта, ж/д вокзала и автостанций в Харькове оказалась ложной

В Киевской области горела птицефабрика, пострадавших нет

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

Часть сторонников Атамбаева забаррикадировалась внутри его дома, ждет второго штурма

Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

НАБУ завершило досудебное расследование дела министра Насалика, "забывшего" задекларировать более $1,2млн – САП

Атамбаев находится в собственном доме в селе Кой-Таш и намерен выйти к местным жителям с обращением, заявляют его сторонники

Троих "оружейных баронов" с Луганщины, продавших полицейским за 15тыс. грн десятки гранат и гранатометов, задержали - Аброськин

Запрет автоматического штурмового оружия вне армии не стоит на повестке дня в США - Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА