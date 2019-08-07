Информация о минировании аэропорта, ж/д вокзала и автостанций в Харькове оказалась ложной

Полиция проверила 17 объектов, информация о минировании которых поступила в среду днем, но не нашла никаких взрывных устройств.

"Специалисты взрывотехнического управления обследовали почти 35 000 квадратных метров помещений и прилегающей территории. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о случившемся внесена в Журналов единого учета заявлений и сообщений отделов полиции. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщалось, сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, 3 железнодорожных и 2 автостанций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений поступили на электронную почту полиции в среду около 13:30.