События

21:12 07.08.2019

После спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах - медики

1 мин читать
После спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах - медики

Пятнадцать человек госпитализированы с различными травмами в больницы Бишкека и Чуйской области после спецоперации, которая проходила в доме бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, сообщили "Интерфаксу" в среду вечером в Минздраве Киргизии.

"Три пострадавших находятся в Чуйской областной объединенной больнице, еще трое - в Национальном госпитале, и девять человек госпитализированы в Бишкеский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии", - сообщил собеседник агентства.

Вместе с тем он не уточнил характер полученных травм. Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации по задержанию бывшего президента в его доме в селе Кой-Таш несколько человек получили ранения резиновыми пулями, в числе пострадавших два бывших депутата парламента и журналист агентства 24kg.

Теги: #пострадавшие #киргизия #спецоперация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:08 07.08.2019
Взрыв и стрельба слышны у дома экс-президента Киргизии Атамбаева

Взрыв и стрельба слышны у дома экс-президента Киргизии Атамбаева

18:39 07.08.2019
Местные жители прорываются через оцепление милиции, которое перекрыло дорогу к дому Атамбаева

Местные жители прорываются через оцепление милиции, которое перекрыло дорогу к дому Атамбаева

18:26 07.08.2019
Силовики задержали экс-президента Киргизии Атамбаева

Силовики задержали экс-президента Киргизии Атамбаева

17:49 07.08.2019
Журналист ранен в ходе штурма дома Атамбаева, пострадали также его сторонники

Журналист ранен в ходе штурма дома Атамбаева, пострадали также его сторонники

08:22 07.08.2019
В Житомирской области 12 человек госпитализировали с пищевым отравлением

В Житомирской области 12 человек госпитализировали с пищевым отравлением

15:39 05.08.2019
Среди четырех пострадавших при взрывах боеприпасов под Красноярском есть ребенок

Среди четырех пострадавших при взрывах боеприпасов под Красноярском есть ребенок

00:34 05.08.2019
В Черновицкой области в ДТП пострадали пять человек, из них 8-летняя девочка

В Черновицкой области в ДТП пострадали пять человек, из них 8-летняя девочка

21:40 03.08.2019
Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе

Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе

08:55 01.08.2019
Под Киевом сгорела АЗС, пострадал один человек

Под Киевом сгорела АЗС, пострадал один человек

19:33 29.07.2019
Трамп увеличил фонд компенсаций пострадавшим от терактов 11 сентября

Трамп увеличил фонд компенсаций пострадавшим от терактов 11 сентября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

Сторонники Атамбаева прорвались на территорию его резиденции и продвигаются к его дому

Взрыв и стрельба слышны у дома экс-президента Киргизии Атамбаева

Задержание у "Станицы Луганской" Кобцевой и Дейнеги стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной минских договоренностей и перемирия

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киевской области горела птицефабрика, пострадавших нет

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

Часть сторонников Атамбаева забаррикадировалась внутри его дома, ждет второго штурма

Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

НАБУ завершило досудебное расследование дела министра Насалика, "забывшего" задекларировать более $1,2млн – САП

Атамбаев находится в собственном доме в селе Кой-Таш и намерен выйти к местным жителям с обращением, заявляют его сторонники

Троих "оружейных баронов" с Луганщины, продавших полицейским за 15тыс. грн десятки гранат и гранатометов, задержали - Аброськин

Запрет автоматического штурмового оружия вне армии не стоит на повестке дня в США - Трамп

Атамбаев находится в безопасном месте - адвокат

Сторонники Атамбаева прорвались на территорию его резиденции и продвигаются к его дому

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА