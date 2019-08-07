События

18:32 07.08.2019

Суд продлил домашний арест четвертому подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка

2 мин читать
Суд продлил домашний арест четвертому подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка

Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения Илье Алешкину, подозреваемому в причастности к нападению и жестоком избиении оператора местной службы новостей "Вести" Вадима Макарюка.

"Суд продлил ему домашний арест до 11 сентября", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в прокуратуре Харьковской области со ссылкой на прокурора Харьковской местной прокуратуры №2 Руслана Чуба.

Как сообщалось, ранее суд продлил меры пресечения еще троим подозреваемым по делу.

7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт между местными предпринимателями и охраной рынка с участием ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились 9 человек, в т.ч. Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

По факту самого конфликта у рынка полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч.1. ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.187 (разбой).

12 июня полиция объявила о подозрении одному из причастных к нападению на Макарюка Сергею Козлюку по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

21 июня о подозрении в причастности к нападению на Макарюка было объявлено еще двум харьковчанам - Олегу Радченко и Илье Алешкину. Им обоим инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК. Кроме того, Радченко объявлено о подозрении по ч.1 ст.347 УК (умышленное повреждение или уничтожение имущества журналиста).

Всем троим была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

16 июля суд взял под круглосуточный домашний арест четвертого подозреваемого по делу Михаила Базалея. Ему инкриминируют ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

Теги: #макарюк #домашний_арест #суд #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:06 07.08.2019
Frontera оспаривает в суде решение СРП-комиссии по "Дельфину"

Frontera оспаривает в суде решение СРП-комиссии по "Дельфину"

16:17 07.08.2019
Полиция ищет взрывчатку в харьковском аэропорту, ж/д вокзале и на автостанциях

Полиция ищет взрывчатку в харьковском аэропорту, ж/д вокзале и на автостанциях

05:38 07.08.2019
Апелляционный суд отказался возобновить производство по обжалованию тарифов на проезд в харьковском метро

Апелляционный суд отказался возобновить производство по обжалованию тарифов на проезд в харьковском метро

20:31 06.08.2019
Суд постановил провести лингвистическую экспертизу выступления Медведчука в Санкт-Петербурге 18 июля

Суд постановил провести лингвистическую экспертизу выступления Медведчука в Санкт-Петербурге 18 июля

17:41 06.08.2019
В работу Окружного админсуда Киева вмешивались представители как прошлой, так и нынешней власти – генпрокурор

В работу Окружного админсуда Киева вмешивались представители как прошлой, так и нынешней власти – генпрокурор

16:47 06.08.2019
Кернес ждет от харьковчан инициатив по борьбе с распространением наркотиков

Кернес ждет от харьковчан инициатив по борьбе с распространением наркотиков

13:48 06.08.2019
Коломойский обжаловал запрет на продажу Проминвестбанка

Коломойский обжаловал запрет на продажу Проминвестбанка

13:44 06.08.2019
Исполнение судебных решений остается проблемным, несмотря на изменения процедуры

Исполнение судебных решений остается проблемным, несмотря на изменения процедуры

12:42 06.08.2019
"Укрпошта" обжалует решение суда о восстановлении ее стационарных отделений в Черниговской области

"Укрпошта" обжалует решение суда о восстановлении ее стационарных отделений в Черниговской области

11:57 06.08.2019
Суд взял под стражу водителя фуры, по вине которого в ДТП в Люботине погибли 3 человека

Суд взял под стражу водителя фуры, по вине которого в ДТП в Люботине погибли 3 человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Взрыв и стрельба слышны у дома экс-президента Киргизии Атамбаева

Задержание у "Станицы Луганской" Кобцевой и Дейнеги стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной минских договоренностей и перемирия

Управляющий партнер ICU Стеценко заявляет об отсутствии нарушений в его действиях и действиях ICU при осуществлении сделок купли-продажи ОВГЗ в 2014г

Шесть украинских бойцов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе

МИД подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в ливийском аэропорту

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК обязала окружком №210 не позднее полудня пятницы проработать списки избирателей на 33 участках, где пересчитывали голоса

Взрыв и стрельба слышны у дома экс-президента Киргизии Атамбаева

СБУ задержала боевика "ДНР", приехавшего оформлять внутренний и загранпаспорта на подконтрольную Киеву территорию Донетчины

Местные жители прорываются через оцепление милиции, которое перекрыло дорогу к дому Атамбаева

Силовики задержали экс-президента Киргизии Атамбаева

Задержание у "Станицы Луганской" Кобцевой и Дейнеги стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной минских договоренностей и перемирия

Журналист ранен в ходе штурма дома Атамбаева, пострадали также его сторонники

Замглавы ВККСУ подал в отставку

Моника Левински примет участие в создании сериала об импичменте Клинтона

Управляющий партнер ICU Стеценко заявляет об отсутствии нарушений в его действиях и действиях ICU при осуществлении сделок купли-продажи ОВГЗ в 2014г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА